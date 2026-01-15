«У нас тут такое на вилле»: Семенович сделала сюрприз возлюбленному

Певица Анна Семенович рассказала о музыкальном сюрпризе, который она подготовила своему возлюбленному, бизнесмену Денису Шрееру в его день рождения. Видео Семенович опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Шреер отпраздновал день рождения во время отдыха в Таиланде. Семенович пригласила на их виллу танцовщиц, которые исполнили для именинника карнавальную самбу.

«У нас тут такое на вилле», - так Семенович прокомментировала их танец.

В июне 2024 года Семенович рассказала, что познакомилась со Шреером чуть больше года назад. Она сообщила, что на тот момент он уже давно не жил с бывшей женой, их связывали «чисто юридические отношения».

Певица рассказала, что Шреер жил в Германии, где бракоразводный процесс сложен и занимает много времени. Она подчеркнула, что счастлива в отношениях с ним.