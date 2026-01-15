Бывшая жена Джигарханяна рассказала, как растит дочь

Экс-супруга актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская всех удивила в прошлом году, когда родила ребёнка в 46 лет. Пианистка стала мамой девочки, которую назвала Викторией. Впрочем не прошло и года после родов, как она стала выходить в свет. В итоге Цымбалюк-Романовская была замечена на очередной кинопремьере, куда впервые привела свою дочь.

© Московский Комсомолец

"МК" пообщался с молодой мамой и узнал, как поживает Виталина и её ребёнок. По словам пианистки, материнство даётся ей довольно легко.

— У меня хорошая девочка, она все понимает. За ночь встаю несколько раз, но поспать все равно даёт, — рассказала Виталина.

— Кто помогает в воспитании ребёнка?

— Никто не помогает, родственников у меня нет, я сама ребёнком занимаюсь. Мне нельзя помочь, мне можно только помешать, но лучше не надо. Няни тоже нет: я — против. Понимаете, я хотела сама с ребёнком быть постоянно, не хочу её ни с кем делить. Вообще если с мужчинами что-то делить, это потом плохо заканчивается: травматично для всех.

— Вам удаётся совмещать работу и материнство?

— Моя профессия не мешает и ребенком заниматься, и работать. Дочка везде со мной выезжает. Она присутствует на репетициях, концертах, мои коллеги с ней могут посидеть в соседней комнате, пока я записываюсь, например. И к музыке любой она хорошо относится: привыкла ещё до рождения.

— А новогодние каникулы как провели?

— Я не очень активно праздники отмечаю. Каникулы провели дома с маленькой, я никуда так и не выехала.

— Дочке 9 месяцев, но характер, наверное, проявляется уже?

— Да, проявляется. Она на меня многим похожа. Она знает, что она хочет, её нельзя отвлекать, если ей что-то нужно. Она требует своего так же, как и я. То, что мне рассказывали обо мне родители в детстве, я это в ней узнаю. Внешне она тоже похожа на меня. И не на меня, наверное, тоже похожа…

Напомним что Виталина Цымбалюк-Романовская была замужем за Арменом Джигарханяном и работала с ним в театре. В какой-то момент они развелись не без скандала. Спустя ещё два года Армен Джигарханян скончался из-за проблем со здоровьем.