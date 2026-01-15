Лободу могут признать экстремисткой: что известно о скандале с певицей

Певица Светлана Лобода может быть признана террористкой и экстремисткой после участия в частном празднике на Пхукете для российских бизнесменов. Об этом сообщает «Царьград».

По информации СМИ, Лобода посетила день рождения якобы бывшего топ-менеджера угольной отрасли Елены Дробиной. Утверждается, что праздник отмечали 11 января, а артистка согласилась развлекать гостей примерно за 15 млн рублей. Кроме того, 6 января Лобода дала на Пхукете отдельный концерт для российской публики.

После мероприятий общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить Лободу и рассмотреть вопрос о внесении ее в список террористов и экстремистов. Кроме того, активисты просят уделить внимание и самой Дробиной. По их мнению, выплаченные артистке средства потенциально могли направить на поддержку ВСУ — знаменитость не раз заявляла, что финансирует украинскую армию.

Пока официального подтверждения того, что Лободу «выписала» именно Дробина, нет, однако пользователи соцсетей нашли сходство юбилярши с предпринимательницей. Заявила об этом и певица Вика Цыганова.

«Лобода обращается к "Елене Александровне", а в конце видео в кадре появляется женщина, черты которой напоминают Елену Дробину, известную в Кузбассе как "Хозяйка медной горы"... Если это правда, то ситуация выглядит ужасающей! Получается, глава одной из крупнейших угольных компаний России может оказаться внутренним врагом?», — подчеркнула Цыганова.

Напомним, что после начала спецоперации Лобода разорвала отношения с Россией и заявила, что отказывается от русского языка в своем творчестве. При этом вскоре выяснилось, что песни на украинском языке не пользуются достаточным спросом, из-за чего она вернулась к старым хитам.

В 2022 году Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критических высказываний. Певица получила гражданство Мальты и сейчас живет в Латвии.