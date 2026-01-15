Пригожин раскрыл реакцию Долиной на предложенную им помощь

Певица Лариса Долина отказалась от помощи продюсера Иосифа Пригожина, которую он предложил на фоне скандала с квартирой в Хамовниках. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам собеседника издания, за информацией о том, как изменилось отношение к Долиной в шоу-бизнесе, он не следит, но и не одобряет общественное порицание народной артистки.

Пригожин заявил, что звонил певице и предложил помощь, поскольку знает, что это такое. Однако она отказалась, после чего продюсер вопрос закрыл.

Он также отметил, что не хочет становиться на одну ступень «с разного рода подонками», которые побивали камнями женщину, взрослого человека.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что Национальную музыкальную премию «Золотой граммофон» певице Ларисе Долиной могут вручить, несмотря на громкий квартирный скандал.