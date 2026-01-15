«Молчать не было сил»: Слава о скандале с Долиной

Певица Слава (Анастасия Сланевская) прокомментировала свои высказывания в адрес артистки Ларисы Долиной на фоне скандала с ее проданной квартирой в Москве. Как сообщает Starhit, знаменитость отметила, что ее задевала «царящая несправедливость».

Напомним, что Долина оказалась в центре скандала после продажи московской квартиры Полине Лурье. После завершения сделки Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников, и отказалась передавать недвижимость. Верховный суд в конечном счете вынес решение в пользу Лурье.

Слава в ноябре раскритиковала Долину, заявив, что столкнулась с проблемами при продаже недвижимости — люди отказывались от сделки, узнавая, что владельцем квартиры является публичный человек.

«Прежде всего, задевает царящая несправедливость. А я человек очень справедливый и всегда готовый бороться за правду. Все происходящее было так некрасиво и нечестно по отношению к законопослушной покупательнице квартиры, что молчать не было сил. К тому же ситуация коснулась и меня лично. Я трижды не смогла продать свою жилплощадь», — прокомментировала свои слова Слава.

Она добавила, что после победы в суде ей позвонила и Лурье, и ее адвокат Светлана Свириденко. Они поблагодарили Славу за поддержку. Сланевская призналась, что ей было приятно, что она посодействовала общественному резонансу.

«Звонили коллеги, спрашивали: "Ты не боишься так жестко и смело говорить?". Нет, я не боюсь!», — отметила артистка.

Сланевская также рассказала, что решила продать свою квартиру в Москве, чтобы помочь близким. Кроме того, она хотела снизить рабочую нагрузку, чтобы проводить больше времени с семьей.