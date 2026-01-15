Переезд в Англию и пугающее поведение: куда пропал Дмитрий Шаракоис

Актер Дмитрий Шаракоис отмечает 40-летие. News.ru рассказал, с какими трудностями столкнулся артист после отъезда из России и на какие странности в его поведении обращают внимание подписчики.

Карьера в России и отъезд в Лондон

Шаракоис родился 15 января 1986 года в Москве. Окончил ГИТИС в 2006 году, пройдя курс Сергея Голомазова. Дебютировал в кино еще на третьем курсе, снявшись в небольшой роли в фильме «Любовь и краски». На последнем году учебы также снялся в эпизодических ролях в сериалах: «Опера. Хроники убойного отдела» и «Моя прекрасная няня».

Широкую известность Шаракоису принесла роль Бориса Левина в сериале «Интерны», который вышел в 2010 году. Всего за свою карьеру артист сыграл свыше 30 ролей.

Дмитрий уже семь лет живет в Великобритании и практически не участвует в новых проектах. До переезда артист бывал в Лондоне восемь раз, в основном ради футбола, однако параллельно присматривался к стране.

«Я люблю английский спорт, мне нравятся местная архитектура и люди. О переезде я думал давно, еще с 2002 года. У меня второе гражданство — литовское, и все мои родственники уже давно были в Англии. Мне тоже хотелось», — признавался Шаракоис.

Нехватка денег и поиск любви

В Лондоне актер столкнулся с рядом проблем. Из-за отсутствия денег Шаракоис подрабатывал водителем такси и даже трудился на стройке. Во время шлифовки стен он получил тяжелую травму из-за удара током. Для экономии артист покупал просроченные продукты из-за больших скидок, а также часто обращался в фудбанк за бесплатными продуктами.

«Зарплата со съемок еще не пришла, а кушать хочется. Вынужден был обратиться. Хочу честно признаться, что такие ситуации у меня уже были. Надеюсь, что на этой неделе я обращусь в фудбанк только один раз», — говорил он.

Актер все еще не женат, а для поиска любви активно использует различные сайты знакомств. Одна из пользовательниц приложения заметила анкету и решила написать ему. В ответ Шаракоис, не дожидаясь приветствия, сразу предложил встретиться, так как у него через час заканчивается спектакль, но получил отказ.

«Ну ладно, я завтра улетаю, я здесь не живу», — спокойно ответил он.

СМИ отмечают, что подписчики Шаракоиса регулярно говорят о его странном поведении. Актер часто «перескакивает с темы на тему» в своих роликах, однако неизменной остается фраза под каждым видео — «ищу девчонку». Однако, по мнению журналистов, его поведение вызывает неприятные ощущения и пугает девушек.