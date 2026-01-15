Соседи разоблачили Ларису Долину: вот что творится в ее тайной квартире

Лариса Долина переживает очень тяжелое время. Верховный суд поставил точку в громком деле, сохранив право собственности на ее роскошную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. А несколько дней назад Мосгорсуд еще и вынес решение о принудительном выселении певицы из жилплощади.

© ТВ Центр

Вообще-то у прославленной артистки есть несколько объектов недвижимости, однако о них она предпочитает не распространяться. Тем не менее, известно что помимо шикарной пятикомнатной квартиры в центре Москвы, у певицы имеются загородный дом в Славине и еще одна небольшая квартира в столичном Лефортове. Журналисты отправились туда и пообщались с жителями дома, где находится скромная "двушка" Ларисы Долиной.

Квартира располагается в ничем непримечательном доме 1961 года постройки. Там четыре подъезда, рядом детская площадка и магазины. До ближайшей станции метро порядка двух километров. В доме живут самые обычные люди. Квартира Ларисы Долиной находится на третьем этаже. Вот только певица там никогда не жила, сообщил aif.ru сосед.

"Здесь поселилась ее дочь Ангелина, а потом и внучка Александра. Очень закрытая семья. Ангелина здоровалась, когда спускала коляску, чтобы погулять с ребенком", - рассказал он.

Интересно, что в квартиру не проведен звонок. Сосед отметил, что его специально не устанавливали, чтобы не беспокоить единственную наследницу Ларисы Долиной. Потом Ангелина съехала из квартиры, и там якобы поселилась ее подруга.

"Мы тут живем давно, поэтому знаем ее. Ничего плохого про Ангелину сказать не можем, она с нами не ссорилась. В молодости любила громко слушать музыку, что нормально для девушки ее возраста. После появления дочери стала спокойнее", - сообщили соседи, живущие над квартирой певицы.

Журналисты отметили, что квартира словно пустая: свет в окнах не горит, на звонок домофона никто не отвечает.

Напомним, Лариса Долина попала в скандал после того, как продала свою квартиру, а деньги отправила мошенникам. Артистка, поняв, что ее обманули, стала судиться с новой собственницей, не желая отдавать недвижимость.