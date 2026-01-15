Суд над братом и слухи о беременности: как живет Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в популярном ситкоме «Воронины», 15 января отмечает 44-летие. Зрители знают ее также по ролям в сериалах «Любовь как любовь», «Кто в доме хозяин?» и ряде фильмов. Издание News.ru рассказало, как живет артистка.

В личной жизни актрисы сейчас все стабильно. Она замужем за танцовщиком Андреем Карповым, и в ноябре 2023 года пара намекнула на возможное пополнение в семье. Ранее их отношения переживали напряженный период, связанный с работой Карпова на шоу «Танцы со звездами», но в последнее время, по словам Волковой, в семье «все хорошо».

Однако жизнь актрисы омрачают серьезные обстоятельства. Ее брат, Леонид Волков, был задержан в США в 2023 году по обвинению в убийстве. Расследование дела продолжается. Сама Екатерина неоднократно заявляла о вере в его невиновность.

Кроме того, в прошлом году Волкова стала жертвой мошенников, переведя 50 тысяч рублей за несуществующий корм для собак. Об этом инциденте она публично рассказала в своем Telegram-канале. Несмотря на трудности, актриса продолжает профессиональную деятельность и развитие своей семьи.