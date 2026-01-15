Актриса Татьяна Кравченко сбежала из больницы ради спектаклей

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, травмировав ногу, отказалась взять паузу в работе и сбежала из больницы ради новогодних спектаклей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, актриса подвернула ногу на декабрьской репетиции, но не обращалась к врачам. Однако боль начала прогрессировать.

В итоге у 72‑летней Татьяны Кравченко «обнаружили частичный разрыв ахиллова сухожилия». Врачи настаивают на операции с последующим наложением гипса. Однако народная артистка категорически отказывается и продолжает играть в спектаклях с наложенной на ногу лонгетой, утверждает канал.

Ранее актриса Татьяна Кравченко оказалась в центре скандала после конфликта со своим коллегой Стасом Садальским. После того, как она не пришла на спектакль, Садальский выступил с резкой критикой в сторону Кравченко и даже заявил, что виной прогула стал алкоголизм.

В свою очередь актриса заявила, что причиной ее отказа от участия в спектакле стало нежелание выходить на одну сцену с Садальским. Она назвала «омерзительными» мифы об алкоголизме и подчеркнула, что «не хочет даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня».