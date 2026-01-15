Сергей Безруков высказался о покойном Игоре Золотовицком

Народный артист России Сергей Безруков поделился воспоминаниями об Игоре Золотовицком — заслуженном артисте России и ректоре Школы‑студии МХАТ. В беседе с ТАСС актёр подчеркнул, что покинувший этот мир артист отличался не только великолепным чувством юмора и самоиронии, но и яркой харизмой.

© Super.ru

Безруков также выразил глубокие соболезнования в связи со смертью коллеги.

«Игорь обладал великолепным чувством юмора, самоиронии, харизмой, никогда не унывал. Соболезнования театру, Школе‑студии МХАТ и его близким. Светлая память», — сказал Сергей.

Игорь Золотовицкий ушёл из жизни в среду, 14 января, в возрасте 64 лет. Причиной его смерти стал рак желудка.

Новость о кончине Золотовицкого глубоко потрясла певицу Лолиту Милявскую. Артистка призналась, что до сих пор не может оправиться от шока. Она также отметила, что искренне завидовала Вере Харыбиной, жене Золотовицкого, из‑за той трепетной заботы, которую супруг неизменно проявлял по отношению к ней.