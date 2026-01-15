Продюсер озвучил причину происходящего вокруг Долиной

Скандал вокруг певицы Ларисы Долиной похож на целенаправленную травлю, но сложно сказать, кто мог ее организовать. Такое мнение высказал «Абзацу» продюсер Леонид Дзюник.

По его мнению, есть те, кому Долина перешла дорогу.

«Да, она непростой и даже жесткий человек. Она может жестко ответить и поставить вопрос. Она завоевала это право своим талантом и работоспособностью. Кому-то не понравилось что-то, кто-то мог обидеться. И у кого-то была возможность устроить травлю», – уверен Дзюник.

Продюсер посоветовал хейтерам направить свой гнев на другие проблемы.

Ранее Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи московской квартиры Полине Лурье. После завершения сделки Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников, и отказалась передавать недвижимость. Первые суды оставили квартиру за артисткой, но Верховный суд, рассмотрев дело, вынес окончательное решение в пользу Лурье, постановив передать ей жилье.

Несмотря на это, квартира до сих пор не переоформлена: стороны не могут завершить процедуру подписания акта приема-передачи, обвиняя друг друга в срыве. 12 января было возбуждено производство о принудительном выселении певицы и ее имя появилось в базе судебных приставов.

При этом саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в природоохранную прокуратуру с жалобой на то, что певица Лариса Долина незаконно сделала искусственный пруд в защитной прибрежной полосе ручья на своем участке в Подмосковье.