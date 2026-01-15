Певица МакSим согласилась снизить гонорар ради выступления перед ветеранами

Певица Максим (Марина Абросимова) согласилась на райдер с лапшой быстрого приготовления ради выступления на 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Абросимова согласилась снизить ценник для выступления перед ветеранами на 500 тысяч рублей — до 4 млн рублей за 45 минут выступления. Цена растет в зависимости от локации, а если придется выехать за границу, то гонорар вырастет на 2 млн рублей.

В райдере указан перелет бизнес-классом, пятизвездочный отель с люксовым номером и суточные в 15 тысяч рублей для звезды. Команде из 12 человек потребуется оплатить эконом-класс. За два часа до сборов нужно подать по два рафа и капучино на фисташковом молоке. Из еды: несколько пачек доширака, овощные и мясные нарезки, а также банка варенья.

Кроме того, в гримерке должен быть Wi-Fi с названием «Максим». Алкоголь запрещен, как и кальяны после выступления. Певица готова поднять тост в честь Дня защитников Отечества, но только с водой в бокале.