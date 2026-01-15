Ковальчук оправдала Чумакова после скандала с возмутительными заявлениями о браке

Юлия Ковальчук считает, что слова её супруга Алексея Чумакова часто коверкают. Так артистка попыталась оправдать мужа после скандала с его провокационным заявлением о жене и браке. В частности, певица прокомментировала возмутившие многих слова возлюбленного о том, что в браке никто ничего никому не должен.

По словам Ковальчук, Чумакову непонятна формулировка «мужчина должен» — ему куда ближе фраза «мужчина хочет и делает».

«Его фразу о том, что он сказал, что не должен, расценили так, будто он не хочет это делать. Но, конечно, он это всё делает. Просто ему, как достаточно яркому альфа-самцу, вот эта формулировка "мужчина должен" непонятна. Ему понятна фраза "мужчина хочет и делает», — пояснила она в шоу «12 вопросов».

Напомним, одном из интервью Алексей Чумаков вопиюще высказался о супруге Юлии Ковальчук, их знакомстве и браке. А неосторожно брошенная им фраза «вдул с последствиями» относительно жены стала настоящим мемом в соцсетях. Чумакова быстро списали со счетов, а фанатки в один голос заявили: мол, больше его песни они слушать не хотят. Сейчас шумиха вокруг скандала улеглась, однако осадочек у некоторых ещё остался.