Ведущая «Давай поженимся!» призвала никогда не перечить мужчине

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова в Telegram-канале посоветовала женщинам никогда не перечить мужчинам.

Сябитова добавила, что при этом женщине стоит поступать, как считает нужным. Она заявила, что с мужчинами бесполезно спорить.

"Да и мудрая женщина не станет, она, наоборот, согласится с ним, даже если он не прав, и сделает, как считает нужным. Вы согласны с этой мыслью?" — поделилась сваха.

В августе Сябитова поразмышляла, каких женщин не стоит брать в жены. Она отметила, что мужчинам надо лучше задуматься не кого брать в жены, а кого обходить стороной. По мнению телеведущей, характер формируется в детстве и остается на всю жизнь. Поэтому она уверила, что ревностные, завистливые и мелочные женщины всегда останутся такими.

В ноябре президент России Владимир Путин объявил благодарность Ларисе Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу. Он также отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации.