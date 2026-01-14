Собчак анонсировала поездку в Европу и рассказала о связанной с ней надежде
Телеведущая Ксения Собчак анонсировала поездку в Европу и выразила связанную с ней надежду. Как призналась журналистка в своем Telegram-канале, она рассчитывает, что добираться туда из России станет удобнее после 2026-го года.
К публикации журналистка прикрепила видео, на котором она танцует на концерте артиста Валерия Леонтьева под песню «Дельтаплан».
Ранее Собчак отреагировала на обвинения в том, что у гостей ее интервью были проблемы после выхода их разговора. Она заявила, что многие из ее героев не хотели брать на себя ответственность за то, что сказали в ходе беседы.
До этого ведущая рассказала, во сколько встает по утрам. Собчак призналась, что просыпается не раньше 10:30, что считает роскошью.