Дочь Гогунского отменила сольный концерт после госпитализации матери

Дочь Виталия Гогунского, певица Милана Стар (Милана Маирко – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале об отмене сольного концерта.

Выступление должно было пройти 28 января в Москве. Стар объяснила, что отменила концерт из-за проблем со здоровьем матери – модели Ирины Маирко. Родитель также является ее концертным директором.

«Из-за текущих проблем со здоровьем у нас нет возможности сделать концерт в том формате, в котором мы его задумывали. Мы с мамой – одна команда, и мы вместе шли к этому концерту с самого первого дня. Каждая песня, каждый номер, каждая деталь – во всем этом есть ее колоссальный труд, поддержка и любовь. И я просто не представляю этот важный день без нее», – поделилась артистка.

Стар пообещала возобновить концертную деятельность после восстановления матери.

6 января Ирина Маирко сообщила, что получила серьезный перелом. Инцидент произошел на катке. Модель упала, когда попыталась сесть на лавочку. Она уверена, что эти скамьи сделаны без соблюдения техники безопасности.