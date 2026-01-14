Пригожин рассказал, когда умные роботы начнут выступать на сцене вместо звезд

Развитие технологий и искусственного интеллекта (ИИ) способно вытеснить живую музыку. Такое предположение сделал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он обратил внимание на растущую популярность синтетических голосов и цифровых персонажей, созданных с помощью ИИ. Продюсер полагает, что технологии могут эффективно имитировать звучание популярных исполнителей, однако искусственному интеллекту не хватает человеческой энергии и эмоций, необходимых для настоящего искусства.

— Я могу предположить, что в недалеком будущем будет ажиотаж вокруг умных и поющих машин, которые на время заменят живых, а быть может, и усопших артистов, если будет такая необходимость, — отметил продюсер.

Тем не менее, Пригожин предполагает, что публичный интерес к виртуальным музыкантам скоро угаснет, уступив место традиционным формам музыкального творчества, сообщает Общественная Служба Новостей.

ИИ внедряется во все сферы жизни, и не всегда это приносит пользу. Ранее Окружной суд в нидерландском городе Зволле аннулировал брак из-за того, что свадебная регистрационная речь была составлена искусственным интеллектом. Согласно постановлению суда, возлюбленные пригласили своего знакомого, чтобы тот выступил в качестве регистратора на церемонии в апреле 2025 года.