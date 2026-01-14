Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли на конец года

Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября.

© РИА Новости

«Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщается на сайте БКЗ «Октябрьский».

В базе ФССП появилось исполнительное производство о выселении Долиной

Ранее сообщалось, что на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 20% билетов.