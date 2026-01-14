В базе ФССП появилось исполнительное производство о выселении Долиной

В базе Федеральной службы судебных приставов появилось исполнительное производство о принудительном выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в московских Хамовниках.

Согласно указанным данным, производство возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы 25 декабря 2025 года.

Федеральная служба судебных приставов обязала Долину в пятидневный срок передать ключи от проданной квартиры её новой владелице Полине Лурье.

По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, срок добровольного выселения Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января.

Адвокат Пухова: Долиной не сообщили о дате принудительного выселения

9 января сторона Лурье сообщила, что она не смогла получить ключи и принять квартиру в Хамовниках, так как Долина не явилась на встречу, а у её доверенного лица нет полномочий на подписание акта приёма-передачи жилья.