Бузова призналась, как относится к постельным сценам: «Ради искусства я на многое готова»

Ольга Бузова призналась, что не против постельных сцен в кино и экспериментов с внешностью ради роли. В разговоре с kp.ru певица поделилась своими размышлениями на этот счёт.

По словам Оли, ей очень повезло попасть в кино, а потому она с трепетом относится к съёмкам и готова пойти на многое в кадре.

«Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью. Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться. Ради искусства я на многое готова», — высказалась она.

Кстати, сейчас полным ходом идёт работа над фильмом «Равиоли Оли» с Бузовой в главной роли. Она раскрыла, что в этой картине зрители увидят её совершенно иной.

«Вы меня привыкли видеть на сцене, в кадре, на интервью. Как раз в жизни вы меня не видели никогда», — добавила она.

Ранее Ольга Бузова назвала главную проблему молодых артистов. По её словам, она заключается в том, что они не готовы много работать: многие из них ярко вспыхивают и быстро угасают, так как считают, что для успеха достаточно только одного хита.