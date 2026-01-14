Развод и громкие скандалы: как живет Стас Ярушин

В 2022 году актер Стас Ярушин занялся музыкой, а после выпустил линию одежды и организовал гольф-турнир. При этом для многих шоумен остается вечным студентом из сериала «Универ», который прославил его на всю страну. Starhit вспомнил биографию артиста в день его 45-летия.

От КВН до «Универа»

Стас Ярушин родился 14 января 1981 года в творческой семье из Челябинска: его отец писал песни и играл на инструментах, а в свое время руководил школьной командой КВН. Уже в семь лет мальчика отдали на фортепиано и в секцию хоккея. Ребенок разрывался между двумя хобби: днем музицировал, а вечером занимался спортом. В конечном счете отец подтолкнул сына к творческим профессиям.

«Папа сказал: "С хоккеем у тебя ничего не получится, поэтому тебе надо спеть песню на дне первокурсника. Тебя заметят местные кавээнщики, и все будет хорошо!" Так и случилось. Меня забрали на бэк-вокал в КВН. Мы поехали на фестиваль в Сочи, где объединились с командой из Магнитогорска — получилась команда "Уездный город". Также во мне разглядели актерские данные», — рассказывал Ярушин.

«Уездный город» сперва завоевал «Малый КиВиН», а после стал чемпионом Высшей Лиги. В один момент Стас даже поймал звездную болезнь, однако вразумить его смогли близкие. После ухода из КВН карьера артиста стала быстро развиваться: его пригласили курировать мероприятия баскетбольной команды ЦСКА, а в 2008-м — предложили стать соведущим программы «Цвет нации» на СТС. Однако самой крупной удачей зрители посчитали роль Антона в сериале «Универ».

«Помню свой первый съемочный день в сериале и помню, что мне давали шанс на 22 серии, чтобы Антоха Мартынов зашел в сериал и исчез. Но он не исчез — благодаря вам, потому что вы полюбили этого персонажа, и спасибо вам. Я ценю это время, и спасибо жизни за возможность зацепиться, и дальше заниматься любимым делом», — говорил актер.

Слава интригана

Ярушин появился в продолжениях «Универа» и комедии Love, но на актерской профессии зацикливаться не стал: он открыл event-компанию и танцевальную школу, занялся записью каверов и музыкальных альбомов, звал известных певцов в собственное YouTube-шоу «Музлофт».

Отдельной вехой в творчестве Ярушина стало участие в телепроектах: в паре с Маргаритой Дробязко он занял второе место на «Ледниковом периоде», а в «Аватаре» управлял образом Маугли. В 2021 году артист впервые попал на шоу «Звезды в Африке» и сразу заслужил славу главного интригана проекта. Стас рассорился почти со всеми конкурентами, а Юлию Гаврилову и вовсе довел до слез.

«На пятый день съемок понял, что здесь надо хитрить и гнилить в хорошем смысле этого слова. Я отдавал себе отчет, что меня снимают камеры 24/7, я стал мутить конкретно. Я не стеснялся этого, потому что мне в жизни скрывать нечего, я за свою порядочность ручаюсь. И, конечно, там хейта столько было в мой адрес, что ты — крыса, такой же, как и в жизни…», — сетовал Ярушин.

Проигрыш он воспринял как личное оскорбление и, несмотря на хейтеров, вернулся в проект в третьем сезоне. На этот раз он больше всего конфликтовал с Вячеславом Малафеевым и дело почти дошло до драки, но в итоге участники стали игнорировать друг друга.

В последние несколько лет скандалы у Ярушина возникают на почве несогласованного использования песен артистов в своей программе. Например, лейблу Инстасамки ему пришлось выплатить 550 тысяч рублей. Позднее иск пришел от компании «Феникс Мьюзик», с которой сотрудничает Анна Асти.

Счастливый брак со второй попытки

Стас был уже известным артистом, когда познакомился в ночном клубе с дочерью мэра Копейска Полиной Бисеровой. У молодых людей закрутился бурный роман, который через два года обернулся свадьбой. Счастье продлилось недолго и спустя год пара подала на развод. По одной из версий, помешал тяжелый график артиста, по другой — доходов Ярушина не хватило для обеспечения жены из состоятельной семьи.

В какой-то момент Ярушин закрутил роман с малоизвестной актрисой, но через два месяца разошелся с ней. Однако спустя полтора года после очередной любовной неудачи артист встретил Алену на площадке «Универа» — девушка пришла навестить работавшую в массовке подругу и случайно столкнулась с актером. Предложение Ярушин сделал всего через несколько недель.

В 2012 году влюбленные стали родителями дочки Стефании, в 2014 году у них родился сын Ярослав, а в 2024 году — дочь Александра. Со стороны пара казалась идеальной, но Ярушин признавал, что мог упустить счастье. Проблемой стал алкоголь, однако артист в конечном счете смог победить свое пристрастие.