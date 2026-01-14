Бывшая девушка Стаса Пьехи Здорик погрузилась в микроцемент

Звезда сериала "Ландыши" Ника Здорик появилась на премьере российского боевика, которая проходила в центре Москвы. Девушка выглядела крайне счастливой и, как выяснилось, для того был повод: во-первых, она недавно вернулась из интересного путешествия по Алтаю, а, во-вторых, призналась, что купила жилье в свои 24 года после семи лет скитаний по съемным квартирам.

Как рассказала Здорик, когда она приехала в Москву несколько лет назад, у неё было не самое лучшее финансовое положение. Но вскоре она получила предложение о съёмках и начала получать гонорары. В итоге квартирный вопрос ей удалось решить за несколько лет.

"Я сразу начала откладывать", - рассказала артистка на показе фильма "Завербованный". - Когда я увидела этот ЖК, эти окна в пол, эту квартиру, я сразу влюбилась в неё и сказала:" Всё, беру не глядя"

Теперь Нике предстоит ремонт, в отношении которого у неё грандиозные планы.

"Я фанатка микроцемента, сейчас изучаю этот вопрос, погрузилась туда и ищу специалистов. Так что если у вас есть хорошие рабочие по микроцементу – пусть свяжутся со мной.

Желательно со скидкой. А лучше – по бартеру", - улыбалась актриса, обращаясь к народу через камеры журналистов.

Примечательно, что в свое время сделать полы из микроцемента хотела и Ксения Собчак, но оказалось, что это довольно сложный технический процесс, который могут успешно реализовать только суперпрофессионалы. Но Ксении с такими рабочими не повезло, пришлось отказаться от микроцемента.

Напомним, что Ника Здорик встречалась с певцом Стасом Пьехой. Влюбленные активно публиковали совместные фото, но потом неожиданно расстались. По одной из версий- из-за последствий употребления Стасом запрещённых веществ в юности. Расставание, по словам Здорик, произошло по её инициативе.