Известный продюсер оценил шансы Долиной получить «Золотой граммофон»

Несмотря на публичный скандал вокруг неисполненной сделки с квартирой, певица Лариса Долина с высокой вероятностью может стать лауреатом Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Такое мнение в беседе с News.ru высказал продюсер Павел Рудченко.

Как сообщил собеседник издания, организаторы премии будут разделять общественный резонанс вокруг персоны артиста и ее профессиональные заслуги в качестве создателя музыкального контента.

Рудченко предположил, что, скорее всего, Долиной вручат награду, так как руководство премии вряд ли станет исключать ее из списка лауреатов только из-за негативного фона. При этом он не исключил, что такое решение может вызвать возмущение у части общества.

Ранее стало известно, что Лариса Долина вошла в число лауреатов юбилейной 30-й церемонии «Золотого граммофона». Награждение состоится 17 января. Телеведущий Отар Кушанашвили заявлял, что история с квартирным скандалом надолго оставит негативный след в восприятии артистки ее поклонниками.