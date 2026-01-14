Телеведущей и предпринимателю Ксении Собчак предстоит разобраться с налоговой задолженностью в размере около 1,9 миллиона рублей. Сумма накопилась у общества с ограниченной ответственностью «Манила», связанного с ресторанным бизнесом Собчак, пишет «Звездач».

Как сообщает Telegram-канал, проект изначально запускался совместно с бизнесменом Антоном Пинским. Однако 18 ноября прошлого года он вышел из числа учредителей компании, после чего вопросы по финансовым обязательствам предприятия, вероятно, легли на Собчак.

Ранее канал сообщил, что ресторан ООО «ФИШ», соучредительницей которого якобы является журналистка Ксения Собчак, должен выплатить налоговой 1,3 миллиона рублей. Других деталей канал не привел.

Как Собчак отдыхает в Таиланде

«Комсомольская правда» до этого писала, что Собчак владеет в ООО «ФИШ» долей в пять процентов. По данным газеты, компания увеличила выручку с 235 миллионов рублей в 2023 году до 401 миллиона рублей в 2024-м. По информации «КП», прибыль составила 58 миллионов рублей.