Телеведущая Алла Довлатова поделилась секретом своей диеты. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Довлатова призналась, что ради стройной фигуры постоянно идет на жертвы, поскольку часто набирает лишние килограммы. В такие моменты телеведущая обращается за помощью к своей подруге-эндкринологу, которая проводит чекап и назначает ей «действенную» диету.

«Диета такая была: интервальное голодание, первый прием пищи в 13:00, второй прием пищи в 18:00. Все. Два приема пищи», — раскрыла знаменитость.

В такое время рацион Довлатовой состоит из бобовых, тушеных овощей и мяса. При этом телеведущая отказывается от углеводов, сыров и фруктов, оставив в меню лишь ягоды.

По словам Довлатовой, диеты она придерживалась три недели. Телеведущая рассказала, что за этот срок ее желудок «сократился», благодаря чему теперь ей удается поддерживать нужный вес.

Кроме того, знаменитость ежедневно занималась спортом и обращалась к различным аппаратным методикам.