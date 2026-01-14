Стала известна судьба иска против пирса Пугачевой
Суд не удовлетворил иск предпринимателя Глеба Рыськова против пирса певицы Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московско-Окского бассейнового водного управления.
Рыськов хотел выкупить право на водопользования на части Истринского водохранилища, но не смог добиться проведения аукциона из-за расположенного на территории акватории пирса. В иске адвокат попросил признать конструкция незаконной, однако после проверки суд встал на сторону Пугачевой.
Ранее Рыськов пожаловался в природоохранную прокуратуру на певицу Ларису Долину. Причиной стал искусственный пруд артистки площадью 230 квадратных метров на территории защитной полосы ручья в Московской области. Истец считает, что водоем нарушает существующие правила, и просит его ликвидировать.