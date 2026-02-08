Когда Кучера нагулял внебрачного сына и с кем он сейчас

За годы публичной карьеры артист успел трижды жениться и стать отцом пятерых детей. Однако не все его наследники были рождены в законном браке. «‎Рамблер» расскажет историю о сыне, о существовании которого Оскар Кучера не знал несколько лет, и о его браках.

Сам Кучера не раз признавался, что в юности вовсе не считал себя привлекательным. Он говорил о комплексах, неуверенности в себе из-за необычной внешности. При этом уже тогда он понимал: харизма и внутренняя энергия работают сильнее внешних данных. Они и сделали его заметным — сначала в студенческой среде, затем в театре и на телевидении.

Первый брак

В 22 года Кучера женился на однокурснице Юлии Лисеевой. Это был классический студенческий союз — скоротечный и эмоциональный. Оскар много работал, постоянно пропадал на съемках, и это влияло на климат в семье. Кроме того, вести совместный быт оказалось куда сложнее, чем представляли юные влюбленные. Уже через полгода пара развелась. Сам артист позже говорил, что понял: их брак с Юлией распался, потому что он слишком рано отказался от свободы и не был готов к семейной ответственности.

Второй брак и любовница

Почти сразу после развода в его жизни появилась Майя Маркова — модель и студентка-психолог. У них изначально были разные ценности: Майя мечтала о семье, Кучера же хотела легких отношений, не изнуренных бытом и обязательствами. Тем не менее он сделал избраннице предложение, и пара поженилась. Однако брак не сложился. Эти отношения измотали обоих: постоянные расставания, примирения, ревность и, естественно, измены. Телеведущий устал от вечных американских горок и признался супруге, что не хранит ей верность.

Во втором браке у Оскара родился первый сын — Александр. Казалось бы, ребенок должен был стать точкой примирения, но этого не произошло. Пара вскоре все равно разошлась. И почти сразу после развода в жизни Кучеры вновь появилась женщина по имени Юлия. Позже выяснилось, что именно она была его любовницей, пока Оскар был с Майей. Девушка рассказала, что два года назад родила от него сына и сознательно скрывала это, не желая разрушать его семью. Мальчика, по удивительному совпадению, она тоже назвала Сашей.

Сначала артист не поверил, решив, что это попытка стрясти с него кругленькую сумму. Однако, увидев сына, он убедился в родстве — наследник был очень похож на своего отца. Маленький Саша сразу потянулся к отцу, и сердце Кучеры растаяло.

Третий брак

Парадоксально, но именно отношения с Юлией, которые долгое время находились в тени, оказались самыми прочными в жизни Оскара. В 2007 пара официально узаконила отношения. В семье родились еще трое общих детей — Даниэль и Марк, а также дочь Алисия. Кучера не раз говорил, что именно в этом союзе он впервые почувствовал ответственность, которой ему так не хватало раньше.

«‎Нужно найти своего человека, и, когда ты его находишь, ты принимаешь его таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Важно при этом про себя тоже понимать, что ты – не подарок и не идеален», — делился Кучера в интервью Леди Mail.ru.

Как живет сейчас?

С 2022 году артист живет за границей, преимущественно в США. Переехал он, конечно, с супругой и четырьмя детьми. С сыном от брака с Марковой он тоже поддерживает теплые отношения, однако на расстоянии, из-за чего Оскар очень переживает.

Кучера также занимается медийной деятельностью, но вне российского телевидения. Оскар активно ведет соцсети, участвует в подкастах и интернет-шоу, но в крупных российских проектах больше не появляется.

