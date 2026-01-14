Запланированный на 25 февраля 2026 года юбилейный концерт Ларисы Долины в БКЗ «Октябрьский» перенесен на ноябрь. Об этом сообщает телеканал «78».

Как сообщили в концертном зале, все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новую дату, организаторы принесли извинения за доставленные неудобства.

Концерт посвящен 70-летию народной артистки России, которое Лариса Долина отметила 10 сентября текущего года. Новая точная дата мероприятия будет объявлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что на первый в 2026 году московский концерт Долиной продали лишь 18 билетов из 91. Стоимость места в столичном баре Petter, где должно пройти выступление, колеблется от 9,5 до 18,5 тыс. рублей.

Артемий Лебедев назвал сволочизмом поведение Долиной

Лариса Долина оказалась в центре судебного скандала из-за продажи московской квартиры покупательнице Полине Лурье. После завершения сделки Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников, и отказалась передавать недвижимость. Первые суды оставили квартиру за артисткой, но Верховный суд, рассмотрев дело, вынес окончательное решение в пользу Лурье, постановив передать ей жилье. Несмотря на это, квартира до сих пор не переоформлена: стороны не могут завершить процедуру подписания акта приема-передачи, обвиняя друг друга в срыве.