Адвокат Пухова: Долиной не сообщили о дате принудительного выселения

Судебные приставы не уведомляли певицу Ларису Долину о дате возможного принудительного выселения из квартиры в Хамовниках.

Об этом в среду, 14 января, заявила адвокат артистки Мария Пухова.

— Пристав, который ведет дело о нашем исполнительном производстве, пока не сообщал нам о дате каких-либо мероприятий, связанных с исполнением решения суда, — сообщила она.

По словам адвоката, Долина готова добровольно передать квартиру новой владелице Полине Лурье, пишет ТАСС.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что последний день, когда исполнительница должна в добровольном порядке передать ключи от квартиры, назначен на 20 января.

В декабре прошлого года Верховный суд вынес решение по громкому делу Долиной о продаже квартиры. Так, были отменены все решения нижестоящих судов, а право собственности закрепилось за покупательницей недвижимости. При этом ключи от жилья она до сих пор не получила. Что происходило с недвижимостью в Хамовниках после решения суда по резонансному делу — в материале «Вечерней Москвы».