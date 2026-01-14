Флирт и танцы: как Собчак отдыхает в Таиланде

Журналистка Ксения Собчак отдыхает в Таиланде вместе с супругом, режиссером Константином Богомоловым. Как сообщает Starhit, пара делится веселыми и интимными кадрами с отпуска в соцсетях.

В одном из роликов Собчак и Богомолов плавают в бассейне. Ксения пыталась забрать телефон у мужа и мило к нему обратилась, после чего нырнула в воду.

«Тон, которым я прошу вернуть мужа телефон — бесценен», — отметила Собчак.

Позднее пара отправилась на концерт Валерия Леонтьева. Богомолов заснял жену, которая устроила танцы под «Дельтаплан» прямо у сцены, под взором артиста. Под «Ягодку» Ксения и Константин вышли на медленный танец, о чем-то переговариваясь и нежно обнимая друг друга.

«Ну что, мой дельтаплан готов лететь дальше, и не в Москву пока. А в хитропростроенную систему командировок. Потому что сейчас через Таиланд в Европу все равно удобнее, чем через Москву. Но, надеюсь, это последний такой год», — написала Собчак в соцсетях.

Подписчики знаменитости отметили фигуру Собчак, заметив, что на новогодние салаты она явно не налегала. Танцы журналистки они назвали «отдельным видом шаманизма», а Леонтьеву предложили записать мастер класс: «как не реагировать на происходящее вокруг во время выступления».