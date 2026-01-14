Российская певица Лариса Долина затягивает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье из-за «мелкой мести». Исполнительницп получила «лавину общественного осуждения», поэтому ей нечего терять.

Таким мнением поделилась певица Наталья Штурм.

— Это демарш со стороны Ларисы Долиной. Мелкая месть, что не получилось по-«ее». Лариса Александровна умная женщина и прекрасно все понимает. Она уже получила свою лавину общественного осуждения, и по большому счету ей терять сейчас нечего, — передает слова Штурм Super.ru.

13 января адвокат Светлана Свириденко рассказала, что последний день, когда певица должна в добровольном порядке передать ключи от квартиры, назначен на 20 января. По ее словам, Лурье рассчитывает получить ключи из рук самой артистки.

Адвокат Ирина Зуй подробно рассказала о стандартной процедуре, через которую предстоит пройти Ларисе Долиной, когда начнется судебное производство в связи с ситуацией вокруг оспариваемой квартиры. По ее словам, устанавливается срок добровольного исполнения: обычно пять суток.