Пародия на певца Shaman, СВО и «отмена»: как живет Александр Гудков
Красногорский суд оштрафовал комика Александра Гудкова по административной статье о разжигании ненависти за пародию на песню певца Ярослава Дронова (Shaman). Портал News.ru рассказал, как живет столкнувшийся с «отменой» Гудков.
СВО
В день начала российской спецоперации, 24 февраля 2022 года, на странице Гудкова в одной из соцсетей был опубликован «черный квадрат», сопровождавшийся текстом: «Мне стыдно, что я родился в этот день». Позже пост был удален.
«Отмена»
РИА Новости включало Гудкова в свой список «телеведущих, которые пропали с экранов после СВО». Летом 2023 года глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Гудкова на предмет финансирования ВСУ, а также признать его иностранным агентом «при наличии оснований».
Летом 2024 года в российских кинотеатрах отменили показы шоу «Подземелья Чикен Карри» с участием Гудкова.
В 2025 году вышел клип певицы Клавы Коки, в котором Гудков сыграл роль телеведущего. News.ru отмечает, что «некоторые общественные деятели» удивились появлению в клипе «отмененного в России артиста».
Штраф за клип
Пародия Гудкова на песню Ярослава Дронова (Shaman) «Я русский» вышла в сентябре 2022 года. Речь идет о клипе и песне под названием «Я узкий».
Тринадцатого января 2026 года в объединенной пресс-службе судов Московской области сообщили ТАСС, что Гудкова признали виновным по статье 20.3.1 административного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему назначили штраф в 11 тысяч рублей.
В суде заявили, что Гудков, используя аранжировку композиции Shaman «изменил текст песни, применив словосочетание «Я узкий». Суд пришел к выводу, что в клипе есть «публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения».