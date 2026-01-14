Скандалы, возлюбленный и новые роли: куда пропала Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус опубликовала новые снимки своего тайного возлюбленного. News.ru рассказал, что известно о личной жизни артистки после развода с комиком Гариком Харламовым, как развивается ее карьера и в какие скандалы Асмус попадала.

Новый избранник

Сейчас Асмус отдыхает на Бали. 37-летняя актриса поехала туда вместе с дочкой Настей и молодым человеком. В последнее время Кристина открыто заявляет, что снова влюблена, но не раскрывает личность своего партнера.

В соцсетях Асмус поделилась серией фотографий, сделанных во время путешествия. Вместе со своим избранником она посетила несколько храмов, а на одном из снимков артистка запечатлена вместе со спутником со спины. Подписчики отметили, что у мужчины бритая голова и атлетическое телосложение, однако разгадать его личность не смогли.

Напомним, что с Харламовым Асмус вступила в брак в 2013 году. Пара развелась в 2020 году. Артистка обвиняла бывшего супруга в том, что он запретил ей с наследницей съезжать из общего дома, и назвала клеветой его слова о том, что он полностью ее обеспечивает.

В мае 2023 года Асмус заявила, что переехала из дома бывшего супруга, а также раскрывала свой роман с актером Романом Евдокимовым. Через некоторое время пара рассталась. В ноябре 2024 года актриса рассказала о своих отношениях с продюсером Ильей Бурцом, но в марте прошлого года стало известно об их разрыве.

Скандалы с Асмус

В первый день спецоперации Асмус написала в соцсетях: «Страх и боль. Прошу, остановите это». Сейчас этой записи в блоге больше нет.

В августе 2022 года в отношении Кристины завели административное дело о дискредитации российской армии. Ее адвокат настаивал, что в деле нет состава преступления, отмечая, что на момент публикации поста в КоАП не было статьи о дискредитации. В сентябре Тверской суд Москвы прекратил производство по делу из-за отсутствия события административного правонарушения.

Другой скандал с Асмус произошел в апреле 2025 года. Тогда СМИ заявили, что Асмус со выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф» для ТНТ. Причиной стало «создание крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу». Утверждалось, что звезда не хотела находить общий язык с коллегами, просила менять сцены или сценарий в последнее время, а также требовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера.

Сама актриса назвала клеветой сообщения об отстранении из сериала, однако директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила их.

Чем занимается Асмус сейчас?

Кристина Асмус продолжает служить в Театре имени Ермоловой и сниматься в кино. В частности, они появится в третьей части комедии «Холоп», где играет семейную пару с актером Павлом Прилучным. Кроме того, в декабре 2025 года с артисткой вышел фильм «Письмо Деду Морозу».