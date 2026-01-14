Бузова рассказала, почему видит себя абсолютным лидером в своей нише

Ольга Бузова уверенно отмечает своё 40-летие на пике популярности. Артистка, телеведущая и певица не сбавляет темпа: новые проекты, концерты и постоянное общение с многомиллионной аудиторией в соцсетях. В преддверии юбилея в беседе с KP.RU она пояснила, почему видит себя абсолютным лидером в своей нише.

Бузова отметила, что с уважением относится ко многим коллегам, но не считает их прямыми соперниками. Единственной конкуренткой она называет саму себя.

«Уважаю я много кого на телевидении. Другой вопрос, являются ли они для меня конкурентами в моем жанре. Меня часто спрашивают: кто твой конкурент в музыке? Для меня мой конкурент — это я сама. Потому что равных мне на сегодняшний момент на телевидении в моем жанре нет», — заявила с уверенностью Бузова.

Также артистка высказалась о зависти, назвав это чувство разрушительным и совершенно чуждым для неё. По её словам, она не тратит энергию на сравнения с другими, предпочитая конкурировать только с собой вчерашней. Она назвала зависть плохим чувством.