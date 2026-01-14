Отказ от Голливуда, роман с Ходченковой и дети: жизнь Владимира Яглыча

Актер Владимир Яглыч отмечает свое 43-летие. News.ru рассказал, как складывается личная жизнь артиста и его карьера, а также почему он отказался от мечты работать в Голливуде.

Как прославился актер

Владимир родился в Москве. Яглыч является выпускником Высшего театрального училища имени Щукина. Актер снимался в фильмах «Две судьбы», «Звезда эпохи», «Не родись красивой», «Солдаты-9», «Мы из будущего», «Ты и я» и множестве других проектов. Сейчас фильмография артиста содержит 90 работ.

Отказ от Голливуда

Яглыч признавался, что мечтал работать в Голливуде, но после времени, проведенного за границей, понял, что для достижения целей ему придется покинуть Россию. Владимир отказался от этой цели, отметив, что ему очень нравится дома.

«У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — признавался Яглыч.

Личная жизнь

В 2005 году Яглыч женился на заслуженной артистке Светлане Ходченковой. Впервые они вместе появились на съемочной площадке в картине «Тихий московский дворик», где Владимир сыграл супруга Светланы. Снова пара оказалась в кадре уже на съемках проекта «Карусель» — после этого влюбленные начали встречаться. Продлился брак пять лет.

В 2011 году актер начал встречаться с коллегой Анной Старшенбаум. Согласно информации СМИ, именно из-за этого Старшенбаум ушла от своего супруга Алексея Бардукова.

«Роман с Яглычем — очень яркая страница в моей жизни. Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей. Раз 10 за тот год общения с ним я хотела покончить с собой. Одним словом, это был даже не роман, а сплошной экшен», — вспомнила артистка.

В 2013 году появились слухи, что Яглыч начал роман с партнершей по шоу «Ледниковый период», бывшей чемпионкой мира по фигурному катанию в танцах на льду Оксаной Домниной. СМИ писали, что пара рассталась в 2014 году и Домнина вернулась к фигуристу Роману Костомарову. Сама спортсменка эту информацию опровергала.

В 2015 году Яглыч начал встречаться с актрисой Антониной Паперной. В 2017 году у пары родилась дочь Ева, а в 2020 году — сын Даниил. Сейчас подробности личной жизни артист не раскрывает.