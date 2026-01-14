Певица Ольга Бузова заявила, что готова на эксперименты с внешностью ради съемок

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что готова экспериментировать с внешностью и принять участие в постельных сценах ради кино. Ее слова передал kp.ru. "Я, кстати, была бы не против постельных сцен. Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью", — поделилась Бузова. Певица отметила, что никогда не скрывала, что ради съемок в фильме и искусства готова на многое, в том числе и побриться налысо. Бузова также заявила, что новая полнометражная картина "Равиоли Оли", где она сыграла главную роль, раскроет ее для зрителей с новой стороны. По словам телеведущей, многие знают ее лишь как медийную личность благодаря различным интервью, выступлениям и шоу. Однако, по мнению певицы, публика не представляет, какая она в реальной жизни. В декабре 2025 года Ольга Бузова выразила мнение, что у молодых артистов есть значимая проблема. По словам певицы, они не стремятся развиваться и прекращают продвигать свою музыку, как только одна их песня стала популярной. Телеведущая отметила, что про таких певцов быстро забывают.