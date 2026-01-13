Рената Литвинова опубликовала печальное сообщение в день своего 59-летия. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В своем сообщении Литвинова отмечает, что тяжело переносит собственное старение. По ее словам, внутри она не стареет, но «проклятая оболочка» меняется под влиянием прожитых лет.

«Женщине, конечно, все это драматично. Это твоя оболочка стареет проклятая. В юности прочитала где-то еще про один страшный грех человека — дожить до 60», — заявила она.

Источник отмечает, что для поддержания здоровья Литвинова придерживается строгой диеты, а также занимается теннисом и плаванием.

Ранее Литвинова опубликовала свои фотографии в необычном образе.