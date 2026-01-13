Полина Диброва заявила, что Товстик плакал из-за развода каждое утро

Полина Диброва заявила, что Роман Товстик плакал из-за развода каждое утро

Полина Диброва в интервью Ксении Собчак рассказала, что её новый возлюбленный Роман Товстик тяжело воспринимал бракоразводный процесс с матерью своих детей — Еленой Товстик. Для мужчины уход из семьи стал серьёзным испытанием.

«Я просыпалась утром оттого, что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было», — рассказала блогер.

Ранее психолог и блогер Вероника Степанова заявила, что Дмитрий Дибров мог заинтересоваться алкоголем из-за пережитого развода. По её словам, журналист до сих пор испытывает чувства к бывшей супруге Полине, которая ушла к Роману Товстику.

«А всё потому, что он свою Полину любил и любит сейчас. Всячески пытается вернуть Полиночку, а она в это время цветёт со своим Романом», — считает Вероника.