Полина Диброва заявила, что Товстик плакал из-за развода каждое утро

Полина Диброва в интервью Ксении Собчак рассказала, что её новый возлюбленный Роман Товстик тяжело воспринимал бракоразводный процесс с матерью своих детей — Еленой Товстик. Для мужчины уход из семьи стал серьёзным испытанием.

«Я просыпалась утром оттого, что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было», — рассказала блогер.

Ранее психолог и блогер Вероника Степанова заявила, что Дмитрий Дибров мог заинтересоваться алкоголем из-за пережитого развода. По её словам, журналист до сих пор испытывает чувства к бывшей супруге Полине, которая ушла к Роману Товстику.