Милош Бикович «омолодил» себя на 14 лет

Милош Бикович принимает поздравление от сербских и российских поклонников. Именинник предпочел не называть свой реальный возраст, вместо этого он немного себя омолодил.

Сербский любимец россиян и особенно россиянок Милош Бикович отмечает день рождения. Звезде «Холопа» исполнилось 38 лет, что он, правда, не спешит подтверждать.

Сегодня именинник опубликовал свое фото с горнолыжного курорта.

«Сегодня я хочу поделиться с вами двумя фактами. Первый — это я на фотографии. Второй — мне сегодня исполнилось 24. А вы сами выбирайте, в какой из них будете верить», — подписал Милош.

Он также поблагодарил своих сербских и российских фанатов за то, что остаются с ним все эти годы.

Коллеги и подписчики поздравили звезду кино с днем рождения.

«С днем рождения! Новых ролей и семейного счастья!» — пожелала Катерина Шпица. «С днем рождения, любимый актер!», «Единственное „но“ — Милошу сегодня 38 исполнилось! С днем рождения!», «Спасибо за все роли», «Правильно, нас всегда 24, и пусть кто-то поспорит с нами!», «Один из лучших актеров, на мой взгляд», — написали поклонники и поклонницы Биковича.

В российское кино Милоша привел Никита Михалков. Режиссер познакомился с артистом на фестивале в Москве и пригласил его в свой фильм «Солнечный удар». Через год Бикович появился в фильме «Духless 2» с Данилой Козловским. Позднее его фильмография пополнилась ролями в лентах: «Отель Элеон», «Холоп», «Отель „Белград“», «The Телки», «Алиса в Стране чудес».