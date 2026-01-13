Кристина Асмус показала нового возлюбленного

Кристина Асмус показала своего нового возлюбленного. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время своего отпуска на Бали актриса поделилась фотографиями с отдыха. На одной из них можно увидеть ее нового партнера — фото сделано со спины, поэтому лица мужчины не видно. Впрочем, на фото все равно можно рассмотреть стройную фигуру и лысую голову.

О своих новых отношениях Асмус рассказала в сентябре 2025 года. Имя нового возлюбленного актриса не раскрывает.

Ранее Асмус выложила фото Гарика Харламова с дочерью Анастасией.