В базе судебных приставов появились сведения о скандальной недвижимости Ларисы Долиной

Процесс переезда народной артистки Ларисы Долиной из знаменитой квартиры в Хамовниках неоднократно откладывался — ранее певица успела перевезти лишь часть своих вещей. Однако сейчас стало известно, что выселением Ларисы Долиной займутся судебные приставы. В базе данных ФССП уже появились документы о скандальной недвижимости.

Хамовнический суд уже выдал исполнительный лист. Если Лариса Александровна не покинет квартиру добровольно, то к процессу выселения подключатся судебные приставы. «Погодой» в этом доме теперь будут руководить сотрудники ФССП.

Ранее певица Наталья Штурм объяснила, почему Лариса Долина не отдаёт Полине Лурье ключи от квартиры. По её мнению, Лариса Александровна ведёт себя подобным образом из чувства мести — оттого, что события развернулись не по её сценарию.

