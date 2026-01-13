Певица Лариса Долина владеет дворцом на 360 квадратных метров в подмосковном поселке Славино. Оказалось, что помимо него там же находится особняк на 660 «квадратов», который не оформлен в собственность, пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным СМИ, с 2011 по 2024 год налог за него Долина не оплачивала. По словам адвоката Ольги Власовой, певица воспользовалась отсутствием обязанности регистрировать недвижимость в определенные сроки. При этом артистку могут обязать оплатить не только налог, но и пени со штрафами.

— При проверке легко могут установить, что де-факто дом был построен в 2011-м. За имущество, которое существует и может приносить прибыль, владельцу могут начислить налог, — передает слова эксперта Telegram-канал «Звездач».

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов потребовал лишить певицу Ларису Долину пруда в Подмосковье. Артистка якобы обустроила его незаконно на федеральной территории.

Ранее этот же бизнесмен вместе с отцом пытался лишить имущества Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте и многих других звезд. Чем еще известен Рыськов — в материале «Вечерней Москвы».