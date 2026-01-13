Лободу потребовали признать террористкой и экстремисткой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал внести украинскую певицу Светлану Лободу в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в период новогодних праздников Лобода, которой запрещен въезд в Россию на 50 лет, спела перед российскими бизнесменами в Таиланде. Стоимость ее выступления оценили в 15 миллионов рублей.

В связи с этим Бородин призвал Генпрокуратуру внести артистку в список террористов и экстремистов, а также проверить действия организаторов концерта, которые платили Лободе гонорар. Известно, что певица поддерживает Вооруженные силы Украины и призывала жертвовать деньги в помощь украинским военным.

Ранее Бородин возмутился заработком Лободы на территории России. Руководитель ФПБК заявил, что исполнительница получает деньги, продавая футболки на своем официальном сайте. При этом он напомнил, что артистка уехала из России, где жила долгие годы до начала специальной военной операции, и высказывалась в поддержку Украины.