Успешная карьера, два развода и тяжелые периоды: жизнь Ирины Апексимовой

Театральный деятель Ирина Апексимова построила блестящую карьеру, реализовавшись и как артистка, и как режиссер. Однако личную жизнь знаменитости нельзя назвать столь идеальной, поскольку после двух разводов она больше не связывала себя узами брака. Starhit рассказал ее историю в день 60-летия.

Учеба и карьера

Ирина Апексимова родилась 13 января 1966 года в Волгограде в семье классических музыкантов. Оба ее родителя преподавали в консерватории: мама на дирижерско-хоровом отделении, а папа — по классу фортепиано. Они разошлись, когда Ире было восемь. Отец перебрался в Якутск, а девочка с матерью и старшим братом Валерием переехала в Одессу.

Апексимова с детства грезила сценой, хотя в паре интервью упомянула, что когда-то видела себя переводчиком, поскольку мечтала о путешествиях. Для этого требовалось знать английский, а Ирина признавалась, что была достаточно ленивой и учила его плохо.

После окончания специализированного театрального класса общеобразовательной школы девушка начала пытаться поступить в московский вуз. Проблемой стал южный акцент: избавиться от него удалось лишь через некоторое время, а удачно поступить в МХАТ удалось только с третьей попытки.

После окончания вуза Ирина с легкостью попала в труппу МХТ имени Чехова, однако отдав этому театру 10 лет жизни, она уволилась и создала собственное агентство «Бал Аст», занимавшееся антрепризой. Апексимова продолжала получать образование, пройдя обучение в актерских школах Нью-Йорка и Лондона.

Параллельно актриса снималась в кино. Апексимова появилась в «Ширли-мырли», «Империи под ударом», «Книге мастеров». Работала она и на телевидении: в шоу «Искушение» на ТВС и «Доброе утро» Первого канала. Также зрители могли убедиться в наличии у артистки вокального таланта: она участвовала в передачах «Две звезды», «Три аккорда» и создала сольную программу в жанре шансон.

Новая ступень в карьере Ирины началась в 2012 году, когда она на три года заняла пост директора Театра Романа Виктюка. Затем артистка возглавила Театр на Таганке, ну а затем и «Содружество актеров Таганки». Коллеги считают, что со своей работой Апексимова справилась блестяще, однако без критики не обходилось.

«Было несколько громких глоток, но это не значит, что против меня был весь коллектив. Не сильно-то надо было и завоевывать уважение, потому что основная рабочая масса, те, кто сейчас составляет Театр на Таганке, приняли меня изначально», — поясняла директор.

Сложности в личной жизни

За Апексимовой закрепилась репутация сильной и самодостаточной женщины, а таким не всегда легко приходится в любви. Сама знаменитость признавалась, что многие ее просто боятся, однако так было не всегда.

Первым в списке смельчаков значился старшекурсник Школы-студии МХАТ Сергей Векслер. Он ухаживал с «размахом»: помогал с проектами, угощал блинами всех ее одногруппников, а в день рождения спустится в комнату избранницы на канатах в мороз. Однако в конечном итоге отношения рухнули.

«Я был настроен решительно, хотел жениться. Все к этому и шло, но мама Иры была против нашей свадьбы. Она боялась, что замужество помешает карьере Иры. Это и привело к тому, что мы остались просто друзьями», — признавался актер.

В конце 80-х Ирина много работала в «Табакерке», а в одном из проектов была задействована с Валерием Николаевым. В процессе репетиций артисты сблизились и роман привел к браку, в котором родилась дочь Даша. После свадьбы артисты на время уехали в Нью-Йорк, но едва хватало на аренду дорогой квартиры, так что в итоге они вернулись обратно в Москву. Нередко они появлялись на экране вместе.

Брак продержался 12 лет, а о причинах его распада поклонники спорят до сих пор. По мнению одних, трещина возникла из-за разных взглядов на профессию: Николаев мечтал прославиться в США, а Апексимова хотела заниматься театральной деятельностью в России. Другие же винили в разрыве измену, хотя Валерий опровергал и подчеркивал, что отдаление в паре происходило постепенно.

«Не обходилось без сложных периодов, когда не было денег, подрабатывали и извозом в том числе. Но всегда старались помогать друг другу. Когда мы расстались, Даше шел шестой год. Постепенно стало понятно, что мы с Ирой движемся в разных направлениях. Возникали разногласия по поводу быта. Все это нас раскололо. Трудно уходить, но это надо было сделать», — пояснял Николаев.

Из жизни Ирины Валерий не исчез, поскольку у них оставалась общая дочка. Дарья унаследовала таланты родителей: в детстве занималась балетом, а когда выросла, то взяла звучную фамилию прабабушки — Авратинская — и стала продолжательницей актерской династии, окончив Школу-студию МХАТ.

Неудачный второй брак

После расставания с Николаевым Ирина с головой ушла в работу и по началу даже не думала о романах. Через некоторое время она встретила галантного бизнесмена Алексея Кима, который красиво ухаживал, дарил милые презенты и позволил артистке почувствовать себя женщиной. Пара поженилась, однако брак долго не продержался. По слухам, причиной стала постоянная ревность Кима.

После второго развода актрису нередко замечали в компании мотогонщика Олега Котельникова, однако роман они не подтверждали. В последние же годы артистка говорит о творческих достижениях, а о личной жизни почти не распространяется. Апексимова признавалась, что не презирает мужчин, но постоянно в них разочаровывается, однако верит — где-то есть тот, «который сильнее, мудрее, умнее, ироничнее».