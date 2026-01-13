Певица Натали последовала последней воле мужа

В 2023 году певица Натали пережила страшную семейную трагедию. Ее супруг, продюсер Александр Рудин, наложил на себя руки из-за психических отклонений.

Все это время артистка старается жить: она занимается карьерой и воспитанием троих сыновей. Новый год певица встретила среди близких, но без любимого мужа.

"Третья новогодняя ночь без НЕГО… Люблю, люблю и люблю! Очень скучаю…, но приняла глубокое решение - быть счастливой! И улыбаться жизни, детям и всем-всем! Как ОН и хотел всегда! Как он и просил перед уходом! Как хочу теперь и я, глубоко от души!" - сообщила Натали, дав понять, что следует последней воле супруга.

Певица призналась, что поначалу ей было очень тяжело и даже страшно.

"Каждый шаг, казалось, в пропасть, каждый выход был неимоверно труден, что-то - по инерции, что-то - по привычке, что-то - с надеждой, что он увидит и… вернется! Вернулся! Но… туда, откуда всегда приходило мое творчество, в то волшебное, необъятное пространство света и бесконечных вдохновений! И, кажется, мне теперь от этого хорошо и тепло", - призналась певица в своем официальном телеграм-канале.

В заключение Натали поблагодарила многочисленных поклонников за поддержку и добрые слова и пожелала всем "тепла, вдохновения и любви".