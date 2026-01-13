Сергей Лазарев растрогал подписчиков новыми фото с повзрослевшими детьми: «Мои»

42-летний Сергей Лазарев отправился на каникулы в Дубай вместе со своими детьми и мамой. Фотографии с отдыха артист опубликовал на своей странице в запрещённой социальной сети.

Вместе с дочерью и сыном Лазарев активно купался в море и грелся под солнечными лучами.

В один из вечеров артист с детьми пришли в парк развлечений.

Компанию им составила мама артиста — Валентина Викторовна.

«Мои», — коротко подписал снимки Лазарев.

Фанаты артиста пришли в восторг от фотографий. «Любимки», «Такие хорошенькие!», «Прекрасного вам отдыха», «Какой замечательный семейный отдых! И такие прекрасные воспоминания!», «Какие вы все красивые», — оставили тёплые слова пользователи Сети.

Сергей Лазарев стал отцом в октябре 2014 года, когда суррогатная мать подарила ему сына Никиту. Позже, в 2019 году, в эфире программы «Секрет на миллион» певец раскрыл, что он уже год как отец дочери Анны. Девочка родилась в сентябре 2018 года — её тоже выносила суррогатная мать.