Бывшая жена Андрея Аршавина раскрыла подробности заболевания, из-за которого лишилась носа

Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, дала редкий комментарий о борьбе с заболеванием, из-за которого она лишилась носа. В случившемся Алиса отчасти видит и свою вину — в какой-то момент она увлеклась инъекциями. Однако сыграл роль и сильнейший стресс, вызванный бракоразводным процессом.

«У меня был развод, наложился огромный стресс, и мой организм просто не справился с той инфекцией, которую занесли. Я сама виновата, да. Не нужно увлекаться лишними инъекциями, особенно в области хрящей», — высказалась она в разговоре с Муз-ТВ.

Алиса также рассказала, что её внешность поменялась за считанные месяцы. Нос постепенно увеличивался, появлялся отёк и всё время у неё держалась высокая температура. Лишившись носа, Казьмина впала в глубокую депрессию.

Напомним, несколько лет назад у Алисы Казьминой диагностировали аутоиммунное заболевание. Оно спровоцировало некроз тканей лица и сильно изменило внешность экс-супруги футболиста. Тогда, по собственным словам Казьминой, всё могло закончиться трагично, но она успела обратиться к врачам.