Зоозащитники раскритиковали МакSим из-за новых фото певицы

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) столкнулась с волной критики от зоозащитников после того, как опубликовала фотографии с дикими животными, сделанные во время новогоднего отпуска, сообщает Super.

По словам комментаторов, снимки были сделаны в контактных зоопарках, посещение которых для подобных фотосессий они считают неэтичным. В своих постах певица показала, как ее дети общаются со львами, тиграми и слонами.

© Соцсети

Однако вместо ожидаемого одобрения публикации собрали множество негативных откликов. Пользователи и активисты выразили сочувствие диким животным, указав, что их содержание в неволе для развлечения публики причиняет им страдания. Певица, по всей видимости, удалила наиболее резкие комментарии.

Кома, восстановление, личная жизнь: где сейчас певица МакSим

Ранее СМИ сообщили, что певицу МакSим обвинили в задолженности по коммунальным платежам. По их сведениям, несколько месяцев артистка не вносила оплату за два коммунальных счета. Один из долгов к ноябрю составлял 173 тысячи рублей и касался пятикомнатной квартиры площадью 300 квадратных метров. Квартира находится на 31-м этаже жилого комплекса «Триумф-Палас» в Хорошевском районе. Стоимость этого жилья оценивается в 280 миллионов рублей.