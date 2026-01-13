Романы, отцовство и роль в американском сериале: как живет Милош Бикович

13 января российскому и сербскому актеру Милошу Биковичу исполняется 38 лет. News.ru вспомнил, что известно о жизни артиста, говорил ли он о спецоперации и с кем он встречался из звезд.

Из Сербии в Россию

Милош Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде. После завершения обучения в Университете искусств он впервые снялся в кино уже в 2004 году. Широкую известность в Сербии ему принесла роль в фильме «Монтевидео: Божественное видение».

В 2011 году Бикович познакомился с режиссером Никитой Михалковым, который пригласил его сняться в фильме «Солнечный удар». После этого Милош стал активно развивать карьеру в России. Сейчас в его портфолио свыше 40 проектов, в числе которых «Духless», «Холоп», «Лед», «Магомаев», «Вызов», «The Телки» и другие.

Бикович стал гражданином России в 2021 году. Он выразил благодарность за выдачу паспорта и заявил, что теперь считает РФ своей родиной.

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя родина!», — сказал он.

Романы и отцовство

Милош Бикович встречался с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Лед». Причиной расставания стал загруженный график артистов.

«Мы с Аглаей остались в хороших отношениях. Когда вы с человеком были близки, вы что-то разделяете, некую прошедшую жизнь, и она остается в ваших воспоминаниях», — поделился актер.

Позже Бикович встречался с сербской моделью Барбарой Таталович и чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. В 2022 году он объявил о романе с Иваной Малич. В декабре 2023 года они поженились, а в январе 2024 года у пары родился сын Василий.

Актер признавался, что не может надолго расставаться с женой и сыном. По этой причине Бикович часто берет их на съемки: семья бывает в Белграде, и в Черногории, и в Москве.

Милош Бикович рассказал о воспитании сына

Отношение к спецоперации

Бикович в одном из интервью признавался, что ощущал себя в России как дома и считал ее культуру своей. После начала СВО отношение к стране у актера не изменилось.

«Мое отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии против России. Мое отношение к России базируется не на сиюминутных политических событиях, а на культурологическом, духовном уровне», — отметил он.

В январе 2024 года Милоша Биковича утвердили на роль в американском сериале «Белый лотос», однако МИД Украины выразило недовольство решением телеканала HBO. В феврале артист заявил, что уходит из проекта, объяснив, что не готов идти на компромисс с собственными принципами.