«Копакабана в ребро»: Бритни Спирс замахнулась на Гагу с Мадонной

«Полуразрушенная», «самоликвидировавшаяся», «почти забытая»… Американская пресса не щадит Бритни Спирс хлесткими эпитетами. Певица, которая была некогда «самым реактивным поп-прорывом» Америки, проделав «удивительный и стремительный взлет» из очаровательной старлетки к поп-символу-вумэнайзеру в начале нулевых, как казалось, уже отошла в прошлое активных музыкальных хроник после «весьма сложного, отмеченного саморазрушением, семейными конфликтами и проблемным материнством» периода жизни. Однако интерес к персоне и имени артистки еще не угас настолько, чтобы идея устроить ее концерт на пляже в Рио-де-Жанейро, «как у Мадонны и Леди Гаги», выглядела бы совсем уж идиотической и утопичной.

О том, что у 44-летней Бритни Спирс все еще не исчерпан «музыкальный потенциал» и «ресурс востребованности», задумались организаторы знаменитых (и бесплатных для зрителей) пляжных концертов Мадонны и Леди Гаги в Рио-де-Жанейро в 2024 и 2025 годах. К удивлению наблюдателей и прессы, они подтвердили, что рассматривают именно кандидатуру Бритни Спирс в качестве «будущего хедлайнера» шоу на пляже Копакабана.

«Мы все еще в это верим» — заявили представители проекта в ответ на прямой вопрос журналистов о слухах «насчет Спирс», чем не только сдетонировали «информационную мину», но и запустили волну обсуждений о возможном сценическом камбэке поп-звезды.

Бритни не выходила на сцену с 2018 года, завершив тур Piece of Me («Частичка меня») чуть ли не на «последнем издыхании». Запланированная на весь сезон резиденция Domination в Лас-Вегасе была отменена в 2019 году еще до начала — певица тогда объяснила решение семейными обстоятельствами. В официальном заявлении она подчеркнула, что «сосредотачивается» на близких и надеется вернуться к выступлениям, «когда это станет возможным на своих условиях».

Недавно Спирс неожиданно заявила, что больше никогда не будет выступать в США — по «чрезвычайно чувствительным причинам». При этом она дала понять, что не исключает концерты за пределами страны. В общем, дала такую Кристину Орбакайте – с той лишь разницей, что страна не стала тут же плеваться в адрес любимицы ядовитой желчью. «Я надеюсь скоро выступить в Великобритании и Австралии», — написала она в соцсетях, заявив, однако, что музыка для нее теперь «не карьерный шаг, а способ исцеления».

Теперь пресса отмечает, что концерт на Копакабане, если он случится, выглядит в канве этих заявлений «логичным сценарием: вне американской индустрии, без контрактных резиденций, с максимальным символизмом и свободой». «История поп-музыки учит, что большие возвращения начинаются порой именно с таких слухов», - рассуждают теперь обозреватели.

И хотя официальных анонсов пока нет, организаторы пляжных шоу в Рио уверены, что, если Бритни Спирс действительно выйдет на сцену Копакабаны, то «несомненно продолжит традицию рекордных выступлений».

В мае 2025 года Lady Gaga собрала на Копакабане около 2,5 млн. зрителей, 500 тысяч из которых понаехали со всего мира, сыграв впервые с 2012 г. в Бразилии. Двухчасовой концерт стал «весьма экзотической» частью мирового тура в поддержку восьмого альбома Mayhem. Однако «эталонным» в этом формате считается все-таки концерт Мадонны на Копакабане в мае 2024 года – это было последнее шоу ее тура The Celebration Tour, посвященного 40-летию творческой деятельности, и на него собралось 1,6 миллиона человек.

Фанаты и музэксперты теперь гадают, «насколько убедительным» на фоне таких предшественниц окажется вызов Бритни Спирс, если она все-таки доберется до Рио-де-Жанейро.